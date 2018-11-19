Рогозин заявил об использовании «Ангары» для полетов к Луне

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новая российская ракета тяжелого класса «Ангара» планируется для использования в рамках программы по полетам на Луну.

«Фактически, с «Ангарой» мы связываем перспективы создания транспортной системы к Луне», – сказал глава Роскосмоса в ходе пресс-конференции.

Также Рогозин рассказал, что третий пуск «Ангары» состоится в 2020 году, передает РИА «Новости».

С какого космодрома будет совершен запуск, не уточнялось. Впрочем, в данный момент стартовый стол для тяжелой ракеты присутствует лишь на Плесецке, а на Восточном запуск станет возможен не раньше 2023 года.

Напомним, Роскосмос сформировал конструкторское бюро, которое будет заниматься разработкой сверхтяжелой ракеты. К концу 2026 года планируется создать первый летный образец ракеты-носителя класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В».