Роскосмос создал конструкторское бюро для работы над сверхтяжелой ракетой

Роскосмос сформировал конструкторское бюро, которое будет заниматься разработкой сверхтяжелой ракеты, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

По словам источника, «для создания ракеты сформировано отдельное конструкторское бюро», передает РИА «Новости».

В Роскосмосе сообщили, не уточняя детали, что «ведутся работы по кооперации всех предприятий отрасли для реализации проекта сверхтяжелой ракеты».

Ранее сообщалось, что водородную ступень для сверхтяжелой ракеты собрались создать на основе «Ангары-А5В».

До этого стало известно, что Космический Центр им. Хруничева намерен к концу 2026 года создать первый летный образец ракеты-носителя класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Водородный двигатель, предназначаемый для нее, также будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия-5».

Отмечалось, что эту ракету-носитель собираются сделать многоразовой.