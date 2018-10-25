Названы сроки создания тяжелой ракеты-носителя «Ангара»

Космический Центр им. Хруничева сообщил о планах создания к концу 2026 года первого летного образца ракеты-носителя класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» с водородным разгонным блоком.

«Если госкорпорация «Роскосмос» согласится с нашими предложениями и существующий график финансирования не будет скорректирован, полагаю, что первый летный экземпляр тяжелой «Ангары-А5В» сможем построить к концу 2026 года, а в середине 2027 года – выйти на первый запуск», – цитирует РИА «Новости» генерального конструктора КБ «Салют», который входит в Центр Хруничева, Сергея Кузнецова.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщал, что на Восточном к 2026 году появится возможность вывода ракет с грузоподъемностью 37 тонн. Он не уточнял название ракеты, однако такую возможность будет иметь именно «Ангара-А5В» с кислородно-водородным разгонным блоком.

Напомним, в начале лета Рогозин сказал, что началась разработка водородного двигателя для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В», который также будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия-5».

В конце августа сообщалось, что создание водородных технологий для ракеты-носителя повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В» «в железе» начнется после 2025 года. Новую ракету-носитель планируют сделать многоразовой.