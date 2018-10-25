Названы сроки создания тяжелой ракеты-носителя «Ангара»

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25 октября, четверг | Последнее обновление — 19:30 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Лавров назвал сроки выхода Соединенных Штатов из ракетного договора
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Стоит ли Газпрому бояться новых конкурентов в Европе
Зачем США отправили дроны в атаку на Хмеймим
«Лидеры России» привлекли зарубежных соотечественников
Демонизация России добралась даже до итальянской подземки
Из трагедии в Керчи можно сделать первые выводы
Сенцов и Сахаров очень похожи
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Характерно, что «совесть нации» хотел уничтожить тысячи людей, а не дал ему этого сделать гнусный ватник, «кажется, Герой Советского Союза». И Андрей Сахаров переключился на разрушение СССР. Подробности...
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Китай застраховал себя от очернения идеальным способом
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Кошмарные тоталитарные практики коммунистического Китая – что еще нужно для пропагандистского сопровождения противостояния между Вашингтоном и Пекином, которое обостряется буквально на глазах? Однако тема «не взлетает». Подробности...
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Свобода слова в России сознательно берется под защиту
Андрей Бабицкий, журналист
Мы можем свободно обсуждать любые темы, которые культурный западный человек уже научился воспринимать как опасные. Для него цензура уже перекинулась на наследие минувших эпох – литературу, скульптуру и даже музыку. Подробности...
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Российские болельщики попали в аварию в римском метро
Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операцииПодробности...
В Китае открыли самый длинный в мире морской мост
В Китае открыт самый длинный в мире морской мост. Длина сооружения – 55 км, срок службы рассчитан на 120 лет. Тоннельно-мостовой переход в дельте реки Чжуцзян связал три приморских города – Гонконг, Макао и Чжухай. Движение транспорта планируется запустить на дняхПодробности...
Опубликованы рассекреченные фотографии легендарного разведчика Абеля
Опубликованы ранее засекреченные фотографии легенды советской разведки Рудольфа Абеля (слева) с состоявшейся в 1968 году встречи с создателем отечественной школы морского ракетостроения Виктором МакеевымПодробности...
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