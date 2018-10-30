Водородную ступень для сверхтяжелой ракеты собрались создать на основе «Ангары-А5В»

Российский Центр им. М.В. Хруничева изучает перспективы использования в составе нового носителя сверхтяжелого класса кислородно-водородной ступени ракеты «Ангара-А5В» повышенной грузоподъемности, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Не исключено, что по результатам эскизного проектирования тяжелой «Ангары-А5В» повышенной грузоподъемности может быть принято решение о дальнейшем развертывании работ и применению кислородно-водородной ступени в составе новой ракеты-носителя сверхтяжелого класса», – цитирует ТАСС генконструктора КБ «Салют» Сергея Кузнецова.

По его словам, сейчас на этот счет ведутся переговоры с Роскосмосом.

На прошлой неделе Космический Центр им. Хруничева сообщил о планах создания к концу 2026 года первого летного образца ракеты-носителя класса повышенной грузоподъемности «Ангара-А5В». Сообщалось, что водородный двигатель, предназначенный для «Ангары-А5В», также будет использован на сверхтяжелой ракете-носителе «Энергия-5».

Эту ракету-носитель собирались сделать многоразовой.