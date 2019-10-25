Производитель решил снизить стоимость двигателя для «Ангары»

Пермское предприятие «Протон-ПМ» (входит в НПО «Энергомаш») снизит стоимость производства двигателя РД-191 для российских ракет-носителей «Ангара», заявил директор предприятия Дмитрий Щенятский.

«Мы должны на 30% сократить цикл производства, в полтора раза снизить стоимость изготовления двигателя [РД-191], обеспечив его конкурентоспособность на многие годы», – передает ТАСС слова Щенятского.

Он добавил, что «Протон-ПМ» к 2023 году планирует стать серийным изготовителем этого двигателя. Инвестиционные проекты компании нацелены на завершение полного цикла подготовки производства двигателя и строительства новых производственных мощностей для обеспечения заданных целевых показателей двигателя.

Напомним, в январе в СМИ появились сообщения о том, что в двигателях «Ангары» обнаружили опасный дефект – якобы при старте двигатели ракеты РД-191 могут разрушить ее.

Позднее НПО «Энергомаш» опровергло сообщения об опасных дефектах.

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