Осужденного за избиение DJ Smash экс-депутата освободили по УДО

Нытвенский районный суд Пермского края удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) от осужденного за избиение DJ Smash экс-депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, который отбывает наказание в колонии-поселении, сообщили в секретариате суда.

В суде сообщили, что «ходатайство об УДО удовлетворено», и «когда постановление суда вступит в законную силу, Телепнев будет освобожден», передает РИА «Новости».

Свой срок в колонии-поселении № 39 Телепнев отбывает в деревне Мерзляки Оханского района Пермского края.

Ранее стало известно, что DJ Smash (Андрей Ширман) заключил мировое соглашение с Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем, осужденными за избиение музыканта в феврале 2018 года.

Напомним, в июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash.

В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.

В марте суд обязал Телепнева и Ванкевича возместить DJ Smash моральный вред и убытки из-за отмены концертов в размере более 11 млн рублей.