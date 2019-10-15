DJ Smash простил избившему его экс-депутату 2 млн рублей

DJ Smash (Андрей Ширман) заключил мировое соглашение с бывшим депутатом заксобрания Пермского края Александром Телепневым и промоутером Сергеем Ванкевичем, осужденными за избиение музыканта в феврале 2018 года. Ширман простил им около 2 млн рублей убытков, рассказали в секретариате Свердловского районного суда Перми.

«3 октября между сторонами заключено мировое соглашение, по которому ответчики обязались разместить денежные средства в размере 9 млн рублей в индивидуальном банковском сейфе в счет погашения суммы, которая была определена решением суда», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

«В случае исполнения данного мирового соглашения Ширман откажется от всех исковых требований», – уточнили в суде.

Там добавили также, что в мировом соглашении есть пункт, по которому DJ Smash не имеет никаких возражений против условно-досрочного освобождения или смягчения наказания для ответчиков.

В июле 2018 года Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash. В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.

В марте суд в Перми обязал Телепнева и Ванкевича возместить DJ Smash моральный вред и убытки из-за отмены концертов в размере более 11 млн рублей.