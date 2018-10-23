Избивший DJ Smash пермский экс-депутат оказался причастен к другой драке

Экс-депутат заксобрания Пермского края Александр Телепнев получил еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе; этот срок добавился к двум годам колонии за избиение DJ Smash в том же заведении.

«Телепнев признан виновным. Ему назначено наказание в виде восьми месяцев обязательных работ, но с учетом уже вынесенного приговора, суд счел вправе заменить их на два месяца в колонии-поселении», – сообщили в секретариате судебного участка №2 Ленинского района Перми, передает РИА «Новости».

Суд установил, что Телепнев в несколько раз ударил 20-летнего студента в пермском ночном клубе «Дом культуры» в январе 2018 года. У экс-депутата есть 10 дней, чтобы подать апелляцию на этот приговор.

Напомним, ранее Телепнева и его приятеля Сергея Ванкевича признали виновными в избиении музыканта Андрея Шинмана, известного под псевдонимом DJ Smash в этом же заведении.

Инцидент произошел позже эпизода со студентом, в феврале 2018 года.

По версии следствия, диджей отказал Ванкевичу повторно сделать совместное селфи. После этого Ванкевич повалил Ширмана на пол, а подбежавший Телепнев нанес музыканту два удара. После этого к избиению диджея подключился Ванкевич.

У Ширмана диагностировали перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Телепнев и Ванкевич по делу Ширмана получили по два года колонии-поселения.