DJ Smash отсудил у избившего его экс-депутата 11 млн рублей

Суд в Перми обязал экс-депутата Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевич возместить DJ Smash моральный вред и убытки из-за отмены концертов в размере более 11 млн рублей.

Телепнев и Ванкевич, по решению суда, должны возместить DJ Smash (Андрею Ширману) моральный вред, заплатив 200 тыс. рублей, утраченный доход – 10,8 млн рублей, а также расходы музыканта на лечение – 247 тысяч, сообщает РИА «Новости».

Ширман также хотел взыскать с обидчиков еще 550 тыс. рублей за транспортировку из аэропорта Шереметьево в больницу, но суд отказал в удовлетворении требований.

Сообщается, что адвокат музыканта остался доволен принятым решением, а представитель Телепнева заявил, что планирует обжаловать решение.

Напомним, в июле Ленинский районный суд Перми приговорил к двум годам лишения свободы в колонии-поселении Телепнева и Ванкевича, которые в феврале в одном из баров напали на DJ Smash. В октябре Телепневу добавили еще два месяца колонии за участие в избиении студента в ночном клубе.