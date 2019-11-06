Епископ Феодорит поддержал идею проверять рязанских школьников на наркотики

Епископ Скопинский и Шацкий Феодорит прокомментировал решение о реализации в Рязанской области пилотной программы по углубленному профилактическому осмотру учащихся на выявление потребления наркотиков и психотропных веществ.

«Это бедствие не только нашей страны, но и всего мира. К сожалению, с каждым годом наркомания молодеет. Поэтому весьма своевременной является инициатива губернатора Рязанской области Николая Любимова ввести всеобщее тестирование школьников и студентов на наркотики. Да благословит Господь это благое дело!» – передает его слова издательство «Пресса».

Ранее сообщалось, что Рязанская область первой в стране начнет повсеместно тестировать школьников и студентов на наркотики. Программа профилактики детской наркомании была запущена в Рязанской области 5 ноября.