Рязанская область первой в стране начнет проверять школьников и студентов на наркотики

Рязанская область первой в стране начнет повсеместно тестировать школьников и студентов на наркотики, сообщили местные СМИ.

Приказ, регламентирующий взаимодействие педагогов, медиков и министерств при «углубленных профосмотрах» в муниципальных и региональных образовательных организациях, должен быть принят в ближайшее время, сообщает местный портал 62ИНФО.

В проекте приказа сказано, что тестирование будет проводиться ежегодно, среди школьников и студентов старше 13 лет, однако от данного исследования можно отказаться.

Отмечается, что сдать тест смогут только те, у кого есть согласие, подписанное либо родителем (для детей младше 15 лет), либо самостоятельно. В проекте также оговорено, что тест можно будет сдать по месту учебы бесплатно.

Комментируя данную инициативу, в минздраве уточнили, что информация о положительных тестах не будет передаваться в правоохранительные органы, а с участвующих в процессе медиков и педагогов возьмут подписки о неразглашении результатов.

Также минздрав пояснил, что под «лечебно-диагностическими мероприятиями» для сдавших положительный тест понимается «реабилитационная работа» с участием психиатров-наркологов и медицинских психологов. Кроме того, психологи будут индивидуально работать с каждым учеником и родителем, отказавшимся от осмотра.

Врач-нарколог областного наркодиспансера Андрей Тарасов отметил эффективность данной процедуры. «Теперь появляется межведомственное взаимодействие: проводить тестирование будет не только минздрав, но и министерство образования. Плюс в обязательном порядке добавляется работа с психологами, осмотр психиатром-наркологом. Это необходимо и вводится очень своевременно», – сказал он.

Инициативу также поддержали и родители. «Отношусь к этому положительно. Прежде всего, это информация для анализа. Мы должны реально владеть ситуацией: употребляют наши дети наркотики или нет», – заявил председатель совета отцов одной из школ Сергей Краснов.

Ранее Генпрокуратура предлагала ввести обязательное социально-педагогическое тестирование подростков, чтобы выяснять, есть ли у них склонности к употреблению наркотиков.