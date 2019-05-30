Генпрокуратура предложила проверять подростков на склонность к наркотикам

Генпрокуратура предложила ввести обязательное социально-педагогическое тестирование подростков, чтобы выяснять, есть ли у них склонности к употреблению наркотиков.

«Нужно обсуждать вопрос об обязательности тестирования, если это допустимо – внесения изменений в федеральное законодательство для выявления таких детей, которые склонны к употреблению наркотиков. Речь идет о социально-педагогическим тестировании и только потом, после выявления с его помощью группы риска – о медицинском тестировании», – сказала представитель Генпрокуратуры Елена Сухова на «круглом столе» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что сейчас такое социальное тестирование делается только с согласия родителей несовершеннолетних.

Сухова также рассказала об итогах проверки законодательства в сфере профилактики наркомании несовершеннолетних: «Она показала, что за три года в России зафиксировано свыше 2,5 тыс. отравлений детей психотропными и наркотическими веществами. Порядка 700 отравленных не достигли 14 лет. Погибло более 50 детей, из них 21 – только в этом году».

Ранее сообщалось, что наркомания является одной из главных проблем детства, по данным ВЦИОМ.