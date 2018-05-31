ВЦИОМ выяснил главные проблемы детства

Алкоголизм, наркомания и низкий уровень жизни являются в России главными проблемами детства, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно рейтингу, составленному по ответам россиян, детский и подростковый алкоголизм, наркомания (37%) и низкий уровень жизни семей с детьми (34%) являются главными проблемами детства, передает РИА «Новости».

При этом, если по первому направлению в последнее десятилетие, по оценкам граждан, обеспокоенность снижается (с 45-47% в 2009, 2011 гг.), то по второму фиксируется рост актуальности (с 20% в 2009 г).



По данным социологов, третью строчку в списке важнейших проблем детей в 2018 году занимает тема воспитания в дошкольных и школьных учреждениях, которую назвали 22% респондентов (13% в 2016 году).

«По вопросам детской и подростковой преступности, беспризорности, напротив, фиксируются положительные изменения: соответствующие доли респондентов, называющих данные проблемы в числе основных, снизились с 38% до 8% и с 21% до 6% с 2009 по 2018 годы», – говорится в материалах опроса.



Основными факторами в деле защиты интересов детей 44% опрошенных чаще всего называют ближайших родственников (родителей, бабушек, дедушек). При этом 32% опрошенных считают, что органы госвласти должны заниматься этим вопросом.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 28-29 мая среди россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,2%.