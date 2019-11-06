Прокуратура Петербурга попросила заблокировать 118 ссылок с оскорблением госсимволов

Прокуратура Санкт-Петербурга направила в Генпрокуратуру обращение о блокировке Роскомнадзором 118 материалов с оскорблением государственных символов России.

В документе прокуратуры указано, что все ссылки были предоставлены специалистами Фонда защиты национальных ценностей, передает ТАСС.

«В результате [проверки] 60% отобранных материалов были признаны оскорбительными по своей природе. Их авторы использовали нецензурную лексику и уничижительные выражения, оскорбляли общественную нравственность и с подчеркнутым презрением отзывались о народе России, ее обществе, традициях, ценностях и их образном выражении, воплощенном в государственных символах», – говорится в сообщении.

Кроме того, сотрудники фонда направили в правоохранительные органы 675 заявлений о материалах с содержанием надругательства над госсимволами в соцсетях.

Также направлен письма с просьбой привлечь 19 пользователей к административной ответственности за оскорбление госсимволов. В случае признания их вины нарушителям грозит штраф.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих госсимволы материалов.

В свою очередь в Генпрокуратуре заявили, что к административной ответственности за оскорбление госсимволов привлечены 34 человека.