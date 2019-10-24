Генпрокуратура отчиталась о наказанных за оскорбление госсимволов

К административной ответственности за оскорбление госсимволов привлечены 34 человека, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Куренной сообщил, выступая на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир», что Генпрокуратура «направила в Роскомнадзор 44 требования о принятии мер по удалению сведений, оскорбляющих государственные символы, и по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию», передает ТАСС.

Данные требования «коснулись 82 указателей на страницы сайтов». Из 44 требований 42 направлены «в отношении информации, оскорбляющей государственный флаг, 24 – государственный герб».

«Подразделениями полиции за девять месяцев составлено 56 протоколов об административном правонарушении. Судами 34 лица признаны виновными, прекращено 13 дел, девять дел сейчас на рассмотрении», – добавил он.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор добился удаления 58 оскорбляющих госсимволы материалов.