Орешкин заявил о максимальной за 12 лет доле инвестиций в ВВП в 2019 году

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП по итогам 2019 года будет максимальной с 2007 года.

«По этому году мы ожидаем, что доля инвестиций в ВВП <...> она будет максимальная с 2007 года, то есть максимальная за 12 лет», – сказал Орешкин, передает ТАСС.

Министр также отметил, что Россия продвинулась в рейтинге Doing Business с 120 места в 2012 году до 29-го в 2019 году, уточнив, что «с точки зрения административных процедур стало лучше, с точки зрения макроэкономического прогнозирования стало лучше».

Ранее Орешкин заявил, что годовая инфляция в I квартале 2020 года снизится до уровня порядка 3% в годовом выражении.