Орешкин пообещал снижение инфляции до 3%

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что годовая инфляция в I квартале 2020 года снизится до уровня порядка 3% в годовом выражении.

«Точно будет ниже 4% [в 2019 году], сейчас мы рассматриваем окончательно цифры. По нашим ощущениям, мы можем вплотную приблизиться к 3% уже в первом квартале 2020 года. Мы видим очень сильные дезинфляционные тенденции, в целом нехватку спроса в экономике», – сказал Орешкин, передает ТАСС.

Он добавил, что «дезинфляционный тренд» будет очень сильным, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, которое предпринял Центробанк.

По словам министра, ведомство скорректирует прогнозы по курсу рубля и стоимости нефти на текущий год.

«Будет минимальный пересмотр. Если вы посмотрите наш весенний прогноз, то у нас второе полугодие в районе 66 рублей за доллар и предполагалось», – пояснил Орешкин.

В четверг Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1,6% до 1,2%. По этим данным, инфляция в России в 2019 и 2020 годах составит 4,6% и 4% соответственно.