Moody's понизило прогноз роста ВВП России на 2019 год

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило прогноз роста ВВП России на 2019 год с 1,6% до 1,2%, говорится в обновленном отчете агентства Global Macro Outlook 2019-2020.

По прогнозу Moody's, в 2020 году рост российского ВВП России составит 1,5%, инфляция – 4,6% и 4% в 2019 году и 2020 году соответственно, передает ТАСС.

Ключевым фактором риска аналитики Moody's считают эскалацию торговых конфликтов между США и Китаем. «Наш базовый прогноз предполагает, что администрация США введет новые тарифы, а также сохранит ранее введенные», – говорится в докладе.

По мнению авторов отчета, центральные банки, которые до сих пор справлялись с рисками, могут не справиться с очередным политическим шоком. Нестабильность на финансовых рынках также может негативно сказаться на экономическом росте, отметили аналитики.

Moody's считает, что в ближайшее три – пять лет возможно сохранение эскалации торгового конфликта США и Китая и перехода крупнейших центробанков к стимулирующей денежно-кредитной политике на фоне снижения роста мировой экономики, слабого инфляционного давления практически во всех странах и низких ставок.

Также агентство понизило прогноз роста ВВП Китая, Японии, Кореи, Индии, Мексики, Бразилии, Саудовской Аравии, ЮАР, Германии и Италии.

Напомним, в Минэкономразвития отмечали, что в июле рост ВВП России ускорился.