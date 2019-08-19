В июле рост ВВП России ускорился в годовом выражении с 0,8% в июне до 1,7%, следует из материалов Минэкономразвития.

По итогам семи месяцев года рост ВВП оценивается в 0,9%, передает ТАСС.

Основной вклад в рост ВВП России внесло промпроизводство. В МЭР сообщили, что оно демонстрирует уверенный рост второй месяц подряд – 2,8% в июле после 3,3% в июне.

Вклад в динамику ВВП также внесло ускорение в сельском хозяйстве – с 1% в мае-июне до 5,9% в июле.

Во втором квартале рост ВВП также составил 0,9%.