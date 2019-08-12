Росстат зафиксировал положительную динамику роста ВВП во втором квартале

Во втором квартале 2019 года индекс физического объема валового внутреннего продукта в России по отношению к соответствующему периоду 2018 года составил 100,9%, это почти в два раза больше, чем в I квартале, следует из данных Росстата.

Оценку объема ВВП в денежном выражении ведомство не приводит. Оценка динамики ВВП от Росстата оказалась выше ранее опубликованной оценки Минэкономразвития. Министерство считало, что за апрель – июнь этого года ВВП вырос на 0,8%, передает ТАСС.

Основными драйверами роста ВВП во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), следует из материалов ведомства.

Промышленное производство показало рост 3%. В сфере сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторсырья рост составил 8,6%.

При этом, как показывают данные службы, отрицательная динамика наблюдалась в сфере оптовой торговли (-3,2%), что могло стать сдерживающим фактором роста.

Также Росстат огласил оценку роста ВВП России в январе – июне 2019 года. Он составил 0,7% в годовом выражении. Такая же оценка роста экономики России за первое полугодие ранее была представлена в докладе Минэкономразвития.

Согласно первой оценке, в I квартале 2019 года рост ВВП составил 0,5%, сообщает Regnum.

Доцент кафедры социально-экономической статистики РЭУ им. Плеханова Ольга Лебединская отмечает, что данные «почти в два раза превысила первую оценку I квартала 2019 года». Пока оценка проводилась Росстатом на основе данных о росте показателей крупных и средних предприятий в различных отраслях: добыче полезных ископаемых, обрабатывающих производствах, транспорте, строительстве, оптовой и розничной торговле.

«Несмотря на сложность расчета предварительной оценки ВВП на основе производственного метода, очевидно, что позитивная динамика ВВП связана с неплохими показателями различных отраслей во втором квартале этого года», – сказала Лебединская.