Зеленский обратился к военным словами Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский в поздравлении военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии использовал выражение, которое не раз повторял его предшественник на посту главы государства Петр Порошенко.

«Требую от вас и сегодня, в условиях разведения войск, держать порох сухим и быть одними из гарантов тишины, мира и безопасности по всей линии соприкосновения», – говорится в поздравлении Зеленского.

С призывом к военным «держать порох сухим» ранее не раз обращался Порошенко. Выражение, которое напоминает о его собственной фамилии, он использовал с первого года на посту президента Украины.

Между тем 1 ноября Луганская народная республика завершила мероприятия в рамках возобновления разведения сил и средств на линии соприкосновения в районе Золотого. Кроме того, представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщили о завершении соответствующих мероприятий украинской стороной.

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