Порошенко призвал украинцев «держать порох сухим»

Президент Украины Петр Порошенко призвал граждан своей страны «держать порох сухим»; таким призывом он сопроводил публикацию видео учений служащих вооруженных сил Украины, на которых лично присутствовал.

«Мы должны держать порох сухим и в любой момент быть готовыми дать отпор агрессору», – написал Порошенко в Facebook.

Кроме того, украинский президент отметил, что «враг должен заплатить высокую цену за безответственное решение вторгнуться» на территорию страны.

Ранее в воскресенье Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил о якобы имеющихся у России планах захватить города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. В Госдуме такие утверждения объяснили «воспаленным воображением» украинского президента.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя откровения Порошенко, заметила, что именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений.