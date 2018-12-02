Захарова оценила откровение Порошенко о захватническом «плане» России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского президента Петра Порошенко о том, что Москва якобы планирует захватить Мариуполь и Бердянск.

«Можно с уверенностью сказать, перефразируя его же (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) изречение: это именно Россия защищает Европу от «варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом», – написала Захарова в Facebook.

«Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти», – перечислила представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она также отметила, что бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому телеканалу N-TV дал «совершенно четкую характеристику» происходящему на Украине.

Габриэль заявлял, что Германия не должна быть втянута в войну с Россией по воле украинских властей.

Ранее в воскресенье Петр Порошенко в интервью немецкому Funke Media Group заявил о якобы имеющихся у России планах захватить города Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. В Госдуме такие утверждения объяснили «воспаленным воображением» украинского президента.