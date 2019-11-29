Президент Чехии высказал отношение к «власовцам»

«Власовцы», которым власти района Прага-Ржепорые намерены установить памятник, были предателями родины, заявил президент Чехии Милош Земан.

«Власовцы» долгие годы были предателями своей родины. Думаю, что об их предательстве нельзя забывать», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал Barrandov.

Глава Чехии отметил, что оказанием помощи антигитлеровскому Пражскому восстанию (5-8 мая 1945 года) «власовцы» пытались искупить совершенные ими преступления. При этом «действия позитивного типа» осуществлялись «всего несколько дней», указал он, задавшись вопросом о том, может ли это искупить их вину. «Можно ли в связи с этим забыть, то что они предали родину? Думаю, забывать нельзя», – сказал Земан.

Президент Чехии раскритиковал старосту Прага-Ржепорые Павла Новотного, предложившего установить памятник «власовцам». Глава республики подчеркнул, что человеческие и профессиональные качества этого чиновника не соответствуют должности, которую он занимает. «В один прекрасный день это поймут жители Прага-Ржепорые и уже не изберут его своим старостой», – подчеркнул Земан.

Напомним, в воскресенье староста Прага-Ржепорые предложил установить памятник «власовцам» на месте монумента в честь маршала Конева.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала инициативу «страшной». Она напомнила, что в соответствии с уставом международного военного трибунала в Нюрнберге преступления Власова квалифицируются как участие в совершенных нацистами и не имеющих срока давности преступлениях.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как борьба с памятником Коневу заставила вспомнить о «власовцах».