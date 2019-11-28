Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным

В Госдуму внесли законопроект, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем, сообщила пресс-служба одного из авторов документа, председателя комитета нижней палаты по труду и соцзащите Ярослава Нилова.

Выходные надо переносить так, чтобы последний день года был нерабочим, если он не является выходным согласно календарю, считают инициаторы. Уточняется, что общее число праздничных дней будет таким же, как установлено Трудовым кодексом, передает РИА «Новости».

В документе указывается, что перенос выходного дня на 31 декабря позволит людям рациональнее использовать выходные, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами.

Соавторами выступили вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель думского комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и член Совета Федерации Сергей Леонов.

Лебедев между тем заявил, что срок рассмотрения данного законопроекта зависит от желания правительства пойти навстречу гражданам, передает Ura.ru.

«Я сомневаюсь в оперативности Федерального собрания, и в течение месяца подобный законопроект, скорее всего, принят не будет. Но даже если его и примут в ближайшее время, то действовать он начнет все равно только со следующего года», – сказал он.

Вице-спикер Госдумы добавил, что многие россияне ради выходного в последний день года согласны отработать его в другой день в декабре.

«Не думаю, что один лишний выходной в году как-то отразится на бюджете страны. Тем более с учетом того, что премьер-министр России Дмитрий Медведев все чаще говорит о переходе на четырехдневную рабочую неделю», – объяснил депутат.

Если комитет Госдумы выступит с поддержкой законопроекта и будет получен положительный отзыв правительства России, то можно считать, что этот проект уже принят, отметил Лебедев.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря нужно работать и на эту тему «нечего дискутировать».

При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин из-за женщин сделал 31 декабря выходным.

В Роструде заявили, что работодатель может по собственной инициативе сделать 31 декабря выходным для сотрудников, решив вопрос с оплатой.