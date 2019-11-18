Губернатор Томской области из-за женщин сделал 31 декабря выходным

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин объявил, что рабочий день со вторника, 31 декабря, переносится на субботу, 28 декабря.

«Принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», – цитирует губернатора сайт администрации региона.

Жвачкин обратился к исполнительным органам и органам местного самоуправления с просьбой также рассмотреть такой вариант.

Напомним, 31 декабря станет последним рабочим днем в 2019 году, новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.