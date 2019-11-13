Песков призвал «не дискутировать» на тему выходного 31 декабря

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря нужно работать и на эту тему «нечего дискутировать».

«Здесь нечего дискутировать. Собственно, в этом году было принято такое решение, день рабочий. Соответственно, надо работать в этот день. И об этом было объявлено заблаговременно», – передает его слова РИА «Новости».

По его словам, в разные годы перераспределение выходных дней происходит по-разному, в связи с этим некоторые каникулы получаются длиннее на день или два, а иногда короче.

В прошлом году новогодние каникулы начались 30 декабря, так как понедельник 31 декабря сделали выходным в счет рабочей субботы 29 декабря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД