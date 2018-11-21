Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом

Перед новогодними праздниками россиян ожидает шестидневная рабочая неделя, следом за которой наступают 10-дневные новогодние каникулы, напомнил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

Шкловец сказал ТАСС, что новогодние каникулы продлятся с 30 декабря по 8 января. «Выходной день с субботы, 29 декабря, перенесен на понедельник, 31 декабря, чтобы не прерывать каникулы», – сказал он.

Замглавы Роструда добавил, что, согласно законодательству, рабочий день 29 декабря будет сокращенным.

Первым рабочим днем в новом году для многих россиян станет среда, 9 января.