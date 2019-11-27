Роструд рассказал работодателям, как сделать 31 декабря выходным

Работодатель может по собственной инициативе сделать 31 декабря выходным для сотрудников, решив вопрос с оплатой, рассказали в пресс-службе Роструда.

В ведомстве напомнили, что 31 декабря в 2019 году является рабочим днем и предшествует нерабочему праздничному дню, поэтому его продолжительность сокращается на один час, передает РИА «Новости».

Перенос выходных осуществляется только федеральным законом или нормативным правовым актом правительства, работодателям такое право законом не предоставлено.

«Вместе с тем рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха. Однако, это возможно при соблюдении ряда условий», – отметили в Роструде.

Так, предоставление дополнительного выходного, кроме случаев, установленных законом, может повлечь уменьшение заработной платы.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта», – уточнили в ведомстве, добавив, что приказ может быть издан в произвольной форме.

Работник также может попросить выходной 31 декабря, однако без сохранения зарплаты. Кроме того, работник может взять на 31 декабря отгул за ранее отработанное сверхурочное время или за работу в выходной или праздник, или как часть ежегодного отпуска.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря нужно работать и на эту тему «нечего дискутировать».

При этом губернатор Томской области Сергей Жвачкин из-за женщин сделал 31 декабря выходным.