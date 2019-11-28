В Крыму посоветовали США брать пример с Apple

Американским властям следует брать пример с компании Apple, которая стала обозначать Крым как территорию России в своем приложении «Погода», отметил глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

По его словам, решение Apple показывает, что «все встает на свое место». «Власти США во главе с президентом [Дональдом] Трампом стоит взять пример с компании Apple и принять единственно правильное и закономерное решение о признании российского статуса Крыма. Так же стоит поступить и другим западным странам», – приводит его слова РИА «Новости».

Глава комитета парламента республики добавил, что признание российского статуса Крыма является неизбежным процессом.

Напомним, Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, обозначив их как Россию.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, после решения компании указывать Крым и Севастополь как российские территории.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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