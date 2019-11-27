Apple по требованию Госдумы признала Крым российским

Американская компания Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма в своих сервисах, в том числе в приложении «Погода», заявил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении «Погода» устранена», – передает ТАСС слова Пискарева после встречи с представителем Apple в России Дарьей Ермолиной.

Он продемонстрировал фотографии, которые свидетельствуют, что в данном сервисе Apple Севастополь, Симферополь, Ялта и другие города теперь указаны как территория России.

«Ранее были периоды, когда здесь было написано, что это Украина. Соответственно, реакция последовала, проблемы были решены», – сказал депутат.

Напомним, в мае Пискарев сообщил, что корпорации Apple дано дополнительное время для уточнения в центральном офисе в США «технических и временных возможностей» по корректировке своих приложений в части отображения Крыма в соответствии с законодательством России.

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