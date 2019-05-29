Госдума дала Apple время на решение проблем с указанием Крыма

Корпорации Apple дано дополнительное время для уточнения в центральном офисе в США «технических и временных возможностей» по корректировке своих приложений в части отображения Крыма в соответствии с законодательством России, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Пискарев сообщил, что «на встрече с представителями Apple (...) нас проинформировали о внесенных поправках в сервисное приложение «Карты», где Симферополь и Севастополь теперь обозначены как российские города». Однако в приложении «Погода» все еще не указано, к какой стране относятся города Крыма, «хотя про другие населенные пункты такая информация сообщается», передает ТАСС.

Российская сторона указала представителям Apple на необходимость исправить сведения в данной программе и далана это время до10 июня.

Пискарев предупредил, что комитет по безопасности и противодействию коррупции «не снимает вопрос с контроля и намерен добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объеме».

Ранее стало известно, что Apple устранила претензии к своим картам из-за Крыма.

В феврале Госдума поручила разобраться, почему на картах компании Apple российские города Севастополь и Симферополь указаны как территория Украины.

В марте стало известно, что из приложения «Погода» на iOS пропали города Крыма.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД