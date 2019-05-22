Apple устранила претензии к своим картам из-за Крыма

Американская компания Apple устранила претензии депутатов Госдумы к своим картам в связи с неверным указанием территориальной принадлежности Крыма, однако все еще остаются вопросы к сервису «Погода», сообщал председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Левин сообщил после встречи с представителями Apple, компания исполнила действующее законодательство, однако «остались вопросы, которые требуют еще дополнительных корректировок», передает ТАСС.

В частности, речь идет о сервисе Apple «Погода», где была убрана принадлежность крымских городов территории Украины, однако «они не полностью представлены как территория России».

Так, «сервис просто выдает: Севастополь, Симферополь, но страна, к которой относится эти города, не представлена».

«Мы обратили внимание на дискриминацию в отношении крымских городов (и тот факт), что они является частью нашей страны, они обещали устранить это и через неделю нас проинформировать», – сказал парламентарий.

Напомним, в феврале Госдума поручила разобраться, почему на картах компании Apple российские города Севастополь и Симферополь указаны как украинская территория.

В марте стало известно, что из приложения «Погода» на iOS пропали города Крыма.

Отметим, что на Украине неоднократно возникали скандалы из-за карт с российским полуостровом. Например, в ноябре 2018 года сообщалось, что национальный совет Украины по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за выхода в эфир карты страны без Крыма.

Тогда же в отношении главы государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка было открыто расследование из-за использования карты с российским Крымом.