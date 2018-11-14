Украинский телеканал подвергли проверке из-за эфира с картой страны без Крыма

Национальный совет Украины по телерадиовещанию проведет внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за выхода в эфир карты страны без Крыма.

«14 ноября национальный совет назначил лицензиату внеплановую выездную проверку для выяснения соблюдения правовых норм по распространению объективной информации, проявлений пропаганды войны и популяризации отдельных действий государства-агрессора, которые признают правомерной оккупацию территории Украины», – говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о прямой трансляции передачи «Утро с NewsOne» 7 ноября, когда была размещена карта Европы с обозначением стран по цветам. На ней территория Крыма была «отделена от материковой части Украины и одновременно присоединена к границам Российской Федерации».

«Соответствующая карта демонстрировалась вещателем в контексте разговора на тему: «В Европарламенте просят Меркель изменить курс «Северного потока – 2». Ведущий телеканала назвал ее графикой, отражающий позиции Европы по торговле, однако ссылок на ее источник не было предоставлено», – говорится в сообщении.

В августе национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу NewsOne из-за слов ведущего, похвалившего российское вооружение.

Ранее телеканал уже подвергался силовому давлению со стороны украинских радикалов.