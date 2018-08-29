Украинский канал пострадал за похвалу русского оружия

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины объявил предупреждение телеканалу NewsOne из-за слов ведущего, похвалившего российское вооружение.

Решение принято на заседании нацсовета в среду, сообщает «Укринформ».

В декабре в нацсовет поступило письмо от СБУ с просьбой проверить возможное нарушение во время трансляции передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным» закона «О телевидении и радиовещании».

Проверка нацсовета установила, что в этой передаче, посвященной ситуации в Сирии, показали видеоролик, демонстрирующий достижения российской авиации. Нацсовет оценил видео как «семантически нейтральное», однако нашел нарушения в комментарии ведущего Олега Волошина.

«Думаю, многие дискуссии вокруг перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее и с большим рациональным зерном и осознанием, что Украина реально может, а чего Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры участия российской авиации в кампании Сирии регулярно появлялись бы на украинском телевидении. Потому что это... нравится это – не нравится..., но это есть мощь», – сказал ведущий.

В нацсовете утверждают, что он нарушил закон «О телевидении и радиовещании», согласно которому не допускается трансляция телепередач, содержащих «популяризацию или пропаганду правоохранительных органов, армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора».

Юрист телеканала заявил, что в передаче нет позитивного изображения действий России в Сирии. По его словам, это была информационно-аналитическая программа, в которой присутствует нейтральный научный подход к анализу событий, что подтверждается присутствием специалиста по восточным конфликтам. Демонстрацию видеоролика юрист назвал «иллюстративным моментом».

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов также не признал нарушение, но заметил, что после этого случая телепрограмма «Мировая политика с Олегом Волошиным» перестала выходить. «Мое субъективное мнение: хотя это не является нарушением закона, я считаю, что таких высказываний в эфире нашего канала быть не может», – заявил он.

В итоге нацсовет признал нарушения и объявил телеканалу NewsOne предупреждение, обязав устранить недостатки.

В декабре неизвестные активисты в военной форме заблокировали вход в здание телеканала NewsOne, сотрудники редакции призвали правоохранительные органы вмешаться в ситуацию. После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что «оправдывать действия страны-агрессора» и «подыгрывать российской пропаганде» недопустимо.