Глава Укртрансбезопасности при выступлении использовал карту с российским Крымом

В отношении главы государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаила Ноняка открыто расследование из-за использования карты с российским Крымом, сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры страны Марина Томко.

В ходе круглого стола Ноняк использовал в презентации карту Европы, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия, передает ТАСС.

Сам Ноняк заявил, что презентацию готовил не он. Чиновник попросил СБУ разобраться в ситуации. Он задался вопросом, была ли допущена «бессознательная ошибка», или же речь идет об «умышленной провокации», которая может быть направлена как против него лично, так и против ведомства.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян поручил провести расследование.