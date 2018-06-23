Bloomberg удалило карту с «ничейным» Крымом

Американское агентство Bloomberg сообщило, что «удалило карту с ошибками», которая вызвала недовольство Украины.

Украинское посольство в США в пятницу призывало «исправить карту», закрасив территорию Крыма тем же цветом, что и Украину.

Bloomberg, сообщив об исправлении материала, не упоминает о призыве украинской стороны.

Карту все еще можно увидеть в Twitter агентства.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.