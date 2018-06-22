Bloomberg показал карту с «ничейным» Крымом

Американский портал Bloomberg опубликовал в своем тексте карту мира, на которой Крым не относится ни к России, ни к Украине.

Карта размещена в материале о выборах в странах с развивающейся экономикой. Россия на карте обозначена как страна, где выборы завершились, и помечена темно-серым цветом. Украина раскрашена желтым цветом, так как выборы в ней пройдут в 2019 году.

Крым при этом светло-серый, полуостров обозначен как все остальные страны, которые не упоминаются в статье Bloomberg.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n — Bloomberg (@business) 21 июня 2018 г.

Ранее в соцсетях возмутились картами с российским Крымом, которые продают в Германии.

До этого украинское ТВ показало карту с исчезнувшим Крымом. В феврале в Венгрии из продажи изъяли карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей.