На Украине возмутились продажами в Германии карт с российским Крымом

Житель Украины в соцсетях возмутился картами с российским Крымом, которые продают в Германии.

Расстроенный украинец Сергей Каменский опубликовал фото карты в соцсетях сообщает «Апостроф».

«Последнее время фейсбук погружает меня в депрессию и отчаяние, каждый раз. Нет в мире справедливости. Новости одна печальнее другой. А тут еще это, купил ребенку карту в Берлине, чтобы географию подучила. Какого черта?!» – написал пользователь в Facebook.

На карте указано, что ее напечатали в 2016 году.

На прошлой неделе в продаже в украинском Ивано-Франковске в календаре к чемпионату миру по футболу – 2018 обнаружили карту с российским Крымом, что вызвало ярость местных активистов.

Ранее украинское ТВ показало карту с исчезнувшим Крымом. В феврале в Венгрии из продажи изъяли карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей.