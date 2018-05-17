На Украине разгорелся скандал из-за календарей с российским Крымом

В продаже календарей чемпионата мира по футболу – 2018 в украинском Ивано-Франковске обнаружили карту с российским Крымом, что вызвало ярость местных активистов.

«Интересно, что провокационная продукция была отпечатана не на оккупированных территориях (так на Украине называют неподконтрольные Киеву Донецкую и Луганскую народные республики, а также Крым, воссоединившийся с Россией после референдума 2014 года – прим. ВЗГЛЯД), а в городе Тернополь», – приводит издание «Левый берег» слова местных активистов.

Они вызвали на место обнаружения календарей сотрудников СБУ и полицию. Правоохранители зафиксировали «факт осуществления информационной диверсии против Украины и прекратили распространение провокационной продукции путем ее извлечения».

Календарь игр ЧМ по футболу вышел тиражом 333 тыс. 777 экземпляров, они продаются и в самом Тернополе. Продукцию напечатали в тернопольском издательско-информационном доме «Диана плюс».

Ранее украинское ТВ показало карту с исчезнувшим Крымом. В феврале в Венгрии из продажи изъяли карту Европы, на которой Украина изображена без Крыма, части Одесской и Херсонской областей.