В приложении для iPhone исчезла часть российских городов

Из приложения «Погода» на iOS пропали города Крыма, сообщают СМИ, на данный момент в компании Apple ситуацию никак не прокомментировали.

Населенные пункты, ранее называвшиеся в сервисе украинскими, теперь пропали из приложения, передает радиостанция «Говорит Москва».

На данный момент устройства с iOS 12 в приложении «Погода» нельзя добавить ни один город, находящийся на полуострове.

Депутат Госдумы Александр Старовойтов отметил, что требование о корректном отображении городов Крыма в Apple игнорируют.

«Мы сделали протокольные поручения по поводу Apple. Поручения в адрес соответствующих служб для того, чтобы выявить эти нарушения. Если Google достаточно сразу вышел на контакт и мы им дали месяц на исправление всех ошибок, через месяц мы промониторили карты Google и они действительно убрали все эти ошибки, то Apple на контакт не выходит. Реакций никаких нет», – пояснил Старовойтов радиостанции.

Депутат предположил, что отсутствие крымских городов в приложении может быть частью общей политики американской компании в отношении полуострова.

«Мы понимаем, что есть совершенно отчётливая составляющая, скорее всего, она геополитическая. Иначе они бы вышли на контакт и начали вести какой-то диалог. Если они на контакт не выходят, значит совершенно логично, что если у них в картах Apple такая ситуация», – отметил парламентарий.

Ранее американская компания Google сообщила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых пользователей в России.