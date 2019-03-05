Google сообщил об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма

Американская компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых пользователей в России.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на iOS видела неверную информацию», – пояснили в пресс-службе Google, передает ТАСС.

Там также добавили, что прилагают все усилия для объективного изображения «спорных регионов». «Там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», – подчеркнули в компании.

В январе спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании поручил думскому комитету по безопасности пригласить представителя Google, чтобы обсудить нарушение Конституции в связи с отображением принадлежности Крыма на картах. В Google признались, что принадлежность Крыма иногда может неправильно отражаться на ее картах для российских пользователей.

Позднее представители компании пообещали исправить эту ошибку.