Киев отреагировал на решение Apple «признать» Крым российским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко призвал Apple не заниматься глобальной политикой, после решения компании указывать Крым и Севастополь как российские территории.

«Айфоны – отличные продукты. Если серьезно, Apple, пожалуйста, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Глобальная политика не ваша сильная сторона», – написал он в своем Twitter.

Он также попытался разъяснить компании сложившуюся ситуацию на примере технологических терминов.

«Позвольте мне объяснить на ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время кому-то просто наплевать на вашу боль. Вот как это ощущается, когда вы называете Крым российской землей», – добавил Пристайко.

Напомним, Apple полностью устранила претензии депутатов Госдумы по указанию территориальной принадлежности Крыма и Севастополя, обозначив их как Россию.

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