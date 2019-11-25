Эксперты оценили скандал в ВМС США из-за спецназовца-садиста

«Это стандартная логика поведения американских войск повсюду: проявлять жестокость к беззащитным. Вспомним сирийскую Ракку, которую сравняли с землей», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков, комментируя скандальную отставку министра ВМС США Ричарда Спенсера. Главком флота потерял пост из-за попытки «прикрыть дело» спецназовца, обвиненного в убийстве пленного.

«Американские солдаты по природе своей – наемники, панически боящиеся и смерти и ранений. Но жестокость к пленным стала для них чем-то в порядке вещей», – подчеркнул военный эксперт Константин Сивков. Примером такого «порядка вещей», по мнению собеседника, стало дело спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в убийстве взятого в плен боевика в Ираке (после чего боец демонстрировал фотографию убитого) и в военных преступлениях в Афганистане.

Дело Галлахера, напомним, стало причиной громкой отставки в силовом блоке команды Дональда Трампа. В понедельник стало известно, что своего поста лишился министр военно-морских сил США Ричард Спенсер, занимавший этот пост с августа 2017 года. Инициатором отправки главнокомандующего флотом в отставку стал глава Пентагона Марк Эспер. Стало известно, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера в обмен на гарантии, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.

Подобного рода скандалы, связанные с садистскими проявлениями в американских вооруженных силах, вспыхивают не впервые. Названия же американских тюрем для военных преступников – Абу-Грейб и Гуантанамо – уже давно стали нарицательными, синонимами современных концентрационных лагерей. С начала 2000-х годов и поныне немало бродит по глобальной сети фото и видео свидетельств «развлечений» американских военных в подобных «заведениях».

Причем зачастую преступления, связанные с насилием, разного рода дискриминацией и неуставными отношениями, касаются не пленных, а исключительно самих военнослужащих США. Стоит вспомнить хотя бы 19-летнего рядового армии США Дэнни Чена, который застрелился в Афганистане 3 октября 2011 года, не выдержав унижений по национальному признаку. Расследование показало, что сослуживцы называли Чена «косоглазым» и регулярно избивали в целях «воспитания». На суде защита рядовых и офицеров, издевавшихся над китайцем, утверждала, что новобранец оказался не готов к службе и ее нагрузкам. Наказание «воспитателям» оказалось чисто символическим – от нескольких месяцев тюрьмы до штрафов не более тысячи долларов.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала о громком расследовании военных преступлений ближайших союзников армии США – британской армии в ходе вооруженных конфликтов по всему миру. «В таких конфликтах, где есть очень большая культурная дистанция между оккупационными силами и местным населением, такие вещи неизбежны», – заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Думаю, проблема в том, что солдаты и офицеры, которые находятся непосредственно на театре военных действий в течение многих лет (взять хотя бы Афганистан, ведь это длится почти два десятка лет), не видят большого смысла в этой войне, где теряют своих товарищей, где руководство не может внятно сказать, уходят они или нет, победа это или не победа. Происходит естественное ожесточение, и разочарование выплескивается на то, как они обращаются с военнопленными. Многие не понимают, почему местные не ценят американское участие. Многим кажется, что Америка несет свободу, демократию, процветание, а аборигены сопротивляются», – заметил собеседник.

Что же касается показательной отставки Спенсера, то ее можно рассматривать «с учетом начинающейся избирательной кампании, поскольку и администрацию Трампа, и руководство Пентагона оппозиция в лице демократов в Конгрессе уже сейчас активно критикует за реальные или воображаемые недостатки в их работе», – заметил Кортунов. При этом, добавил гендиректор РСМД, вряд ли эта отставка существенным образом повлияет на программы развития военно-морских сил или на стратегию США в какой-то акватории Мирового океана».

Схожей точки зрения придерживается и военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Это кадровая перестановка, которая ничего за собой не несет, поскольку все директивные планы строительства военно-морских сил США давно определены, программы утверждены. Поэтому это техническая, имиджевая рокировка», – сказал Коротченко газете ВЗГЛЯД. «ВМС – один из элементов ядерной триады США. Американский флот самый мощный в мире, и никакие скандалы не отразятся на его показателях. Все остальное – пена», – заключил эксперт.

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