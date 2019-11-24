Трамп поругался с ВМС США из-за военного преступника

Министр ВМС США Ричард Спенсер заявлял, что готов уйти в отставку из-за разногласий с главой американского государства Дональдом Трампом, пишут СМИ.

Спор между Спенсером и Трампом возник из-за наказания Эдварда Галлагера, служившего в спецназе ВМС США и обвиняемого в военных преступлениях, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

В частности, речь идет об убийстве взятого в плен боевика террористической организации «Исламское государство*» в Ираке, демонстрации снимков с телом убитого, убийствах мирных жителей и запугивании свидетелей.

По большинству обвинений Галлагер был оправдан. ВМС США выгнали его из спецназа и понизили в звании. Трамп выступил против решения военных. Спенсер возмутился вмешательством президента и выразил готовность подать в отставку, пишет издание.

Однако сам Спенсер заявляет, что информация New York Times не соответствует действительности. По его словам, он «не угрожал, что уйдет в отставку».