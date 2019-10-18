Глава минэнерго США подал в отставку на фоне скандала вокруг Украины

В отставку подал министр энергетики США Рик Перри, на которого глава американского государства Дональд Трамп частично возлагает ответственность за скандал вокруг своего разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщают СМИ.

По информации CNN, Перри уже «попросил Трампа об отставке», передает РИА «Новости».

Bloomberg и New York Times пишут, что Перри сообщил о скором намерении уйти в отставку, но пока нет ясности, когда именно он покинет должность, передает ТАСС.

Bloomberg указывает, что Трамп считает Перри частично ответственным за скандал вокруг разговора с Зеленским, так как именно глава минэнерго США настаивал на этой беседе.

Напомним, Трампа обвиняют в том, что он якобы шантажировал Зеленского, требуя от Киева провести расследование против Джо и Хантера Байденов.

Сам Трамп заявил, что даже не хотел говорить с Зеленским. Как пояснил хозяин Белого дома, телефонная беседа состоялась только потому, что он выполнил «просьбу Рика».

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