Трамп объявил об отставке главы ВМС США

Министр ВМС США Ричард Спенсер отправлен в отставку, сообщил американский президент Дональд Трамп. Кандидатом на место отставного министра выдвинут посол Соединенных Штатов в Норвегии адмирал Кен Брэйтуэйт.

«Служба министра ВМС Ричарда Спенсера была прекращена министром обороны Марком Эспером. Я благодарю Ричарда за его службу и ответственность», – написал Трамп в Twitter.

«Я выдвину адмирала и нынешнего посла в Норвегии Кена Брэйтуэйта [на пост] нового министра ВМС. Человек великих достижений и успехов, я знаю, что Кен проделает потрясающую работу», – добавил американский президент.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер попросил Спенсера уйти в отставку в связи с потерей доверия на фоне противоречивого дела спецназовца ВМС США Эдварда Галлахера, который обвинялся в военных преступлениях в Афганистане. В их числе убийство взятого в плен боевика террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ) в Ираке, а также демонстрация фотографии убитого.

Командование ВМС намеревалось исключить военного из рядов вооруженных сил, в то время как президент США встал на защиту спецназовца.

По информации СМИ, недовольство шефа Пентагона вызвало то, что министр ВМС тайно предлагал сотрудникам Белого дома не вмешиваться в дело против Галлахера в обмен на гарантии, что спецназовец уйдет из ВМС с сохранением звания. При этом позиция Спенсера по этому вопросу отличалась от той, которую он высказывал публично.

Трамп добавил, что Галлахер после отставки сохранит все свои звания.