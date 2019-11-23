На Украине попытались сорвать марш трансгендеров

В Киеве радикалы попытались сорвать акцию к Международному дню памяти трансгендерных людей, погибших из-за трансфобии.

Мероприятие в поддержку трансгендеров проходило на Михайловской площади украинской столицы. Во время него противники акции забрасывали участников яйцами и пытались прорвать оцепление полиции, устроив потасовку со стражами порядка, сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что за противоправные действия были задержаны шесть человек.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины.