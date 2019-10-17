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17 октября, четверг  |  Последнее обновление — 11:35  |  vz.ru
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Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
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Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессеФото: ВЗГЛЯД
Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы. Подробности...
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Зачем судмедэксперты делают погибших детей «пьяными»

Употребление малолетними детьми алкоголя может стать основанием для лишения родительских правФото: Руслан Шамуков/ТАСС
Так называемое дело пьяного мальчика из Балашихи еще не успело забыться, а на смену ему пришло новое − из Кировской области. Погибшему в ДТП ребенку тоже шесть лет и на момент гибели он тоже был пьян, утверждает экспертиза. Разница в том, что за рулем на этот раз сидел майор полиции. Многие не верят в подлог, поскольку экспертиза никак не повлияет на квалификацию дела. Увы, логика у подлога в данном случае есть. Причем весьма циничная. Подробности...
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Турция вернула Сирии огромные территории

Турецкая армия крайне примитивно ведет себя в Сирии с тактической точки зренияФото: Anas Alkharboutli/Global Look Press
Предварительные итоги операции турецких войск в северной Сирии можно уже подвести. Стало очевидным, что и военные, и политические цели Анкары как минимум не оправдались. А самым большим разочарованием Эрдогана должен стать тот факт, что в итоге в главном выигрыше оказался его противник – Башар Асад. Как такое произошло? Подробности...
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Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
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Как победить страх и ненависть Америки к России

Антон Крылов, журналист
Более 70% американцев относятся к русским, как к врагам. Это – результат массированной антироссийской пропаганды. Это именно пропаганда, потому что более 90% материалов про Россию в США – негатив. И если США решили бояться, то наш исторический долг – выиграть. Подробности...
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Счастье есть, только мы не умеем о нем рассказывать

Алексей Алешковский, сценарист
Хорошие новости – это в первую очередь модели конструктивного решения сложных проблем. Это модели не конфронтации, а взаимодействия человека и государства. Чернуха достала всех. Подробности...
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Перестанут ли банки кошмарить бизнес

Екатерина Звягина, эксперт Агентства стратегических инициатив
Власти обещают пойти навстречу бизнесу и запретить банкам по поводу и без блокировать счета компаний. А это действительно стало кошмаром предпринимателей – банк может лишить их возможности распоряжаться своими деньгами в любой момент. Подробности...
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      Ким Чен Ын покорил священную гору на белом коне

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      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

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      Турция начала наземное вторжение в Сирию

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          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

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          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

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          • Нет

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              Самыми влиятельными женщинами мира стали бывшие мужчины и Грета Тунберг

              Список Би-би-си зачастую составлялся не по степени влиятельности, а по частоте упоминаний в прессе   17 октября 2019, 11:02
              Фото: ВЗГЛЯД
              Текст: Оксана Борисова,
              Иван Абакумов

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              Назван список 100 самых влиятельных женщин года по версии Би-би-си. Помимо ожидаемой Греты Тунберг, в сотне женщин года присутствует, например, малайзийский трансгендер, исландский транссексуал, жертва сексуального насилия, защитница прав чернокожих балерин. Россия представлена всего одной участницей. И ее нахождение в данном списке вызывает определенные вопросы.

              В среду Би-би-си опубликовала свой рейтинг ста «самых вдохновляющих и влиятельных женщин мира» за 2019 год. Стоит отметить, что в данном контексте английское слово influential, которое переводится как «влиятельный», подразумевает, скорее, не наличие руководящего поста и полномочий, а то влияние, которое человек оказывает, например, на общественное мнение или на изменения в какой-либо сфере. Поэтому в первой сотне нет, например, действительно влиятельных Ангелы Меркель или Кристин Лагард, но есть шведская школьница-активистка Грета Тунберг.

              «Команда проекта «100 женщин» Би-би-си составила список, основанный на именах, собранных ими и предложенных сетью Всемирной службы Би-би-си, – пояснили представители британской медиакорпорации. – Мы искали кандидаток, чьи имена появлялись в заголовках газет или оказывали влияние на важные события за последние 12 месяцев». Кроме того, в список попали женщины, чьи истории не обязательно широко освещались прессой, но которые «достигали чего-то значительного или влияли на общество», уточнили в Би-би-си.

              Список поделен на шесть категорий: знания, лидерство, креативность, спорт, довольно расплывчатая категория, которую можно перевести как «индивидуальность» или «идентичность», и номинация, обозначенная просто – «Земля». Критерии оценки и отбора, заметим, остались не совсем понятными. Так, в номинации «Земля» в первую сотню попала американская чернокожая балерина Прешес Адамс, которая сейчас танцует в Английском национальном балете. Танцовщица отличилась тем, что потребовала: темнокожие «балетные» должны выходить на сцену не в белых или розовых трико, а в коричневых, под цвет кожи. Но в этой же номинации упомянута химик из Бейрутского университета Наджат Салиба, автор заслуживающих серьезного научного внимания исследований загрязнения воздуха.

              Всего в список попали 13 спортсменок, 17 деятельниц культуры, 18 преподавательниц и ученых, а также 14 защитниц окружающей среды. Кроме того, представлены женщины-политики (например, от США номинирована конгрессвумен из крайне левого крыла демократов Александрия Окасио-Кортес), женщины-менеджеры шоу-бизнеса (к примеру, сценарист и продюсер сенегальского варианта «Секса в большом городе» Калиста Сай) и «не совсем женщины» – такие, как активистка-трансгендер из Малайзии Ниша Аюб, которая недавно была мужчиной. Если в Малайзии, возможно, это все еще является вызовом обществу, то менее понятно появление в «топ-100» транссексуалки из Исландии по прозвищу «Сова-Рыбак». Все-таки в Исландии смена пола и сопутствующий ей политический активизм – отнюдь не подвиг.

              Справедливости ради, зачастую составители рейтинга обращали внимание на женщин, борющихся с действительно серьезными проблемами – такими, как семейное насилие или сексуальное рабство, например. Судя по «топ-100» это явление не редкость не только в Афганистане, но и в США. К примеру, в «топ-100» присутствует женщина по имени Холли из города Коламбус (штат Огайо), которая в 15 лет стала жертвой «секс-трафика», а сейчас работает адвокатом по делам о домашнем насилии и возглавляет волонтерскую организацию, которая помогает женщинам, попавшим в беду. Но тем не менее в кратком предисловии к публикации журналисты Би-би-си упомянули лишь двух представительниц прекрасного пола: «транс-женщину» Нишу Аюб и все ту же Грету Тунберг.

              «В этом году проект «100 женщин» спрашивают: как бы выглядело будущее, если бы в будущем руководили женщины?». В этом списке потенциальных руководительниц, среди трансгендеров и борцов за расово-правильные колготки, Россию представляет Любовь Соболь, юрист «Фонда борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального.

              Попадание в рейтинг таких фигур, как Тунберг или Соболь, можно объяснить лишь тем, что обе оказались в центре внимания СМИ,

              полагает профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, член клуба «Валдай» Станислав Ткаченко. «Этот список Би-би-си отчасти отражает совершенно формальный подход – частотность упоминания в средствах массовой информации, запросы в Google», – отметил собеседник. С другой стороны, рейтинг является отображением трендов, которые сейчас на подъеме, полагает собеседник.

              «Скажем, 50 лет назад «зеленые» идеи волновали только небольшой круг людей в Швеции или Норвегии, потому что там выпали первые кислотные дожди, а через 20 лет партии «зеленых» стали популярны во всем мире. Другой пример – выдвижение защиты прав меньшинств. Тогда это было совершенно необычно, а сейчас – мейнстрим», – пояснил собеседник. То, что внимание уделено не женщинам, находящимся во властной иерархии, тоже вполне объяснимо, отмечает эксперт. По его мнению, посыл составителей таков: «Суверенные государства находятся в упадке и на их место приходят международные организации и гражданское общество. Ученые и пресса следят за людьми, которые вбрасывают новые ценности, которые впоследствии могут стать политической силой». «Другое дело, что из миллиона вброшенных идей выживает только одна», – добавил Ткаченко.

              Но выбор номинанток все равно оставляет вопросы. Рейтинг – это примитивный элемент пропаганды и вкусовщины, уверена глава Центризбиркома России Элла Памфилова. «Сделай то же самое наши СМИ, и в той же Великобритании, в Америке такой рейтинг тут же расценили бы как вмешательство в их выборы. Россия сейчас якобы куда только не вмешивается. Оказывается, даже Грету Тунберг из Москвы настраивают, вдохновляют», – сыронизировала глава ЦИК в интервью газете ВЗГЛЯД. Нравится ли такой подход самим россиянам, это другой вопрос, уточняет Памфилова.

              «Соцопросы и в Москве, и в целом по России покажут реальную картину того, кто вдохновляет россиян. Очень сомневаюсь, что в Москве и в целом в России Любовь Соболь может вдохновлять думающую и хорошо воспитанную молодежь. Полагаю, что те, кого она вдохновила и кто сейчас из-за нее несет наказание, теперь 30 раз подумают, нужны ли им такие вдохновители на будущее», – подытожила глава Центризбиркома России.

              «На мой взгляд, это место должно быть разделено с теми, кого Любовь Соболь откровенно копирует, в частности Ксению Собчак, – шутит в интервью газете ВЗГЛЯД телеведущий Владимир Соловьев. – Но Собчак, наверное, не подошла по политическим убеждениям. Надо же выбирать тех, кто ярко, активно и однозначно ненавидит ту страну, в которой живет, если речь идет о России». Если уж говорить о том, кто и кого на что вдохновляет, то сам список смехотворен, потому что в России много прекрасных и влиятельных женщин, отмечает Владимир Соловьев. «Не заметить Маргариту Симоньян, Эльвиру Набиуллину, Валентину Матвиенко, Наталью Касперскую сложно. По-моему, тут все ясно. Уж у нас в одной Думе такое количество умных женщин! Но Би-би-си – это такая Би-би-си», – с улыбкой напоминает Соловьев.

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