Почему ключевое подразделение ЦРУ возглавила женщина

Поистине уникальное событие произошло в ЦРУ. Впервые озвучено имя человека, возглавившего ключевое подразделение ведомства - и более того, этим человеком стала женщина. Что известно ветеране спецслужб Элизабет Кимбер, какое отношение она имеет к действиям против России - и как ее назначение скажется на резидентуре ЦРУ в Москве?

Бывшая глава «российской группы» ЦРУ, ветеран секретных служб Элизабет Кимбер станет первой женщиной в истории управления, которая возглавит Оперативный директорат (бывшую Национальную секретную службу).

Оперативный директорат ЦРУ решает задачи, связанные со сбором информации агентурной разведкой, набором иностранных агентов, организацией и проведением тайных операций. То есть, по сути дела, это и есть «настоящая» разведка, а не ее компьютерная симуляции типа мониторинга социальных сетей. А должность начальника Оперативного директората (DDO) считается ключевой во всем американском разведывательном сообществе. По традиции, личность DDO абсолютно засекречена и не может быть публичной даже после отставки. Даже сейчас предшественник Бет Кимбер на этой должности не называется по имени, но сообщается, что он переходит на другую работу внутри ЦРУ.

Таким образом, Кимбер стала не только первой женщиной, но и первым публично известным человеком на этом посту. Ей 56 лет, из которых 34 года она отдала работе в разведке.

Англоязычные комментаторы сосредоточены исключительно на выражениях восторга по поводу гендерной принадлежности нового DDO. «Первая женщина – начальник Оперативного директората» - это огромное достижение «в мире ЦРУ, в котором доминировали мужчины». Такое говорит не только начальник департамента по связям с общественностью Бриттани Браммел, но и некоторые другие уважаемые комментаторы. За недолгий срок руководства Джины Хаспел в ЦРУ помимо этой самой Браммелл назначение получила еще и специальный «офицер по разнообразию и вовлечению» Соня Хольт (эта должность «полиции политкорректности», специальный человек, который следит за тем, чтобы повышения и премии получали бы в основном женщины, негры и геи, а не основная масса работающих в разведке белых образованных мужчин).

Элизабет Кимбер (фото: linkedin.com)

Ожидается еще несколько громких назначений женщин в разведке и контрразведке, несмотря на то что Джина Хаспел после своего назначения заявила, что не собирается «играть на трубе» из-за того, что она первая женщина во главе ЦРУ, и вообще это, мол, не самое главное. Например, на должность замдиректора ФБР по кибероперациям и руководителя Интегрированной Центра киберугроз претендует Тоня Угорец (американка украинского происхождения), заслужившая доверие активным участием в расследовании «русского следа» в предвыборной кампании Трампа. Правда, ее еще должен утвердить Сенат, что может стать проблемой. При этом уже сейчас исполнительным помощником директора ФБР трудится Эми Хесс. И даже самой Джине Хаспел есть замена: если бы по каким-то причинам ее не утвердил бы Конгресс, то, по слухам, Трамп предложил бы на должность директора ЦРУ другую даму - Сью Гордон, замдиректора Национальной разведки.

Рассуждений, выходящих за рамки гендерных восторгов, практически нет, но это привычная уже особенность современного англоязычного мышления.

Кимбер провела большую часть своей карьеры в Западной Европе и в настоящее время возглавляет Европейский и Евразийский миссионерский центр. Ранее она занимала должность первого заместителя директора ЦРУ Джины Хаспел, также первой женщины на своем посту.

«Евразийский миссионерский центр» - это не про религию. «Миссионерские центры» - это региональные объекты ЦРУ, дублирующие станции (в нашем языке - «резидентуры»), но структурно не входящие в какой-либо из директоратов. Что-то вроде системы управления несколькими местными станциями на надрегиональном уровне, но без полномочий прямого подчинения. Эти центры не занимаются оперативной работой напрямую, а лишь анализируют данные и тенденции и осуществляют общее управление разведкой в регионе.

Ранее Кимбер некоторое время возглавляла так называемую «Русскую группу» - подпольную агентурную сеть, которая ответственна за шпионаж в отношении российских объектов и служб. Американские телеканалы подчеркивают тот факт, что именно Кимбер назначили на важный руководящий пост в ЦРУ в период обострения отношений с Москвой. При этом никаких других установочных данных на Кимбер нет. Разве что сообщается, что она говорит по-французски и последнее время жила в Париже, что и так понятно, учитывая ее должность в Евразийском миссионерском центре.

«Русской группой» она также руководила из Франции. Ее описывают как женщину тихую, компетентную и педантичную. Она длительное время работала непосредственно с Джиной Хаспел, считается ее близкой подругой и союзником. При этом есть данные, что Бет Кимбер никогда не участвовала в «жестких» операциях, и вообще не имеет опыта такого рода. Она считается очень уважаемым сотрудником, но практически никак не связана с офицерами, выполняющими работу в опасных или военных зонах. Есть мнение, что ей придется проявить чудеса лояльности, чтобы завоевать доверие тех оперативников, которые за последние годы уже привыкли «играть Джеймса Бонда» - а именно этот слой внутри ЦРУ Джина Хаспел хочет перенаправить на возрождение агентурной разведки, разрушенной в предыдущие два десятилетия чрезмерным увлечением компьютерами.

Та же «Русская группа» в Москве давно уже перешла на осадное положение, то есть так называемые «московские правила». Это очень увлекательная игра в конспирацию, максимально регламентирующая даже бытовые детали поведения сотрудников московской станции и переводящая агентурную работу на принципы и приемы времен «холодной войны». Вплоть до переодеваний, использования импровизированных уличных тайников вместо электронных средств связи и увлекательную игру в догонялки с группами наружного наблюдения. А Бет Кимбер привыкла планировать операции и анализировать информацию в комфортных условиях и с бытом агентуры на местах не знакома.

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Весь ее 34-летний опыт работы, таким образом, носит несколько «бумажный» характер. Все источники подчеркивают ее исключительные интеллектуальные способности, но на должности DDО она рискует превратиться в «эхо» своего непосредственного начальника. У таких женщин, как нынешний директор ЦРУ Джина Хаспел, есть склонность назначать «некрасивых подруг» (это в переносном смысле – Бет Кимбер привлекательная блондинка) на должности, которые она сама бы и хотела контролировать. Она так в итоге и делает - только чужими руками.

Только этим можно объяснить назначение Кимбер с ее полным отсутствием «жесткости» в оперативном поведении на ту должность, на которой до этого сама Хаспел проявляла жесткость, несвойственную даже многим мужчинам-профессионалам. По крайней мере, слухи о ее личном участии в пытках никто не опроверг даже в ходе сенатского расследования. Интеллектуалка Кимбер на такое вряд ли способна. Возможно, что дисбаланс внутри Оперативного директора будет решен за счет назначения эффективных «жестких» заместителей Кимбер.

А нас в первую очередь должна волновать та самая «Русская группа» и практически разгромленная станция в Москве, которую непонятно как, но американцы должны попытаться восстановить в кратчайшие сроки. Сокращение численности дипломатического персонала сильно сократило и возможности ЦРУ, но есть мнение, что Оперативный директор все-таки попытается компенсировать это лакуну за счет других источников. Насколько на это хватит компетенции Бет Кимбер - покажет время.